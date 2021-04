Leonardo DiCaprio: Adam McKay scioccato che il divo abbia detto sì a Don't Look Up (Di venerdì 23 aprile 2021) Adam McKay non riesce a credere che Leonardo DiCaprio abbia accettato di recitare nella sua commedia Don't Look e ammette 'Al suo posto, lavorerei solo con Scorsese. Il regista Adam McKay è ancora scioccato dal fatto che Leonardo DiCaprio abbia accettato di interpretare la sua commedia Don't Look Up, prodotta da Netflix. Nel corso del podcast Happy Sad Confused, Il regista ha confessato di non riuscire a capire come un attore della statura di Leonardo DiCaprio vorrebbe lavorare con qualcun altro oltre a Martin Scorsese. "Ovviamente penso che Leonardo DiCaprio sia un uomo fantastico e un attore di ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 23 aprile 2021)non riesce a credere cheaccettato di recitare nella sua commedia Don'te ammette 'Al suo posto, lavorerei solo con Scorsese. Il registaè ancoradal fatto cheaccettato di interpretare la sua commedia Don'tUp, prodotta da Netflix. Nel corso del podcast Happy Sad Confused, Il regista ha confessato di non riuscire a capire come un attore della statura divorrebbe lavorare con qualcun altro oltre a Martin Scorsese. "Ovviamente penso chesia un uomo fantastico e un attore di ...

Leonardo DiCaprio: Adam McKay scioccato che il divo abbia detto sì a Don't Look Up Adam McKay non riesce a credere che Leonardo DiCaprio abbia accettato di recitare nella sua commedia Don't Look e ammette 'Al suo posto, lavorerei solo con Scorsese. NOTIZIA di VALENTINA D'AMICO ...

Netflix, è iniziata la marcia indietro? Netflix ha annunciato nuove stagioni per alcune delle sue serie più gettonate, come Bridgerton, Sex Education o The Witcher, oltre a nuovi film con star come Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Cate ...

