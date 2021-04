La protesta contro il coprifuoco #ioil22nonlovoglio: ecco quando si farà (Di venerdì 23 aprile 2021) La popolazione italiana è stanca. Ormai i malumori sono tanti, troppi, e difficili da contenere. Tra le proteste e gli scioperi, i cittadini stanno tentando di far comprendere allo Stato che le varie soluzioni che sono state proposte per arginare l’emergenza Coronavirus, non sono state adeguate. Leggi anche: Spostamenti tra Regioni 26 aprile, in zona rossa e arancione basta l’autocertificazione: come funziona, modello e novità Il messaggio sui social Dal 26 aprile, il Governo Draghi, ha indetto la riapertura graduale di molteplici attività, ma ciò che ha fatto storcere il naso a tantissime persone è il continuo coprifuoco alle 22:00 di sera. Proprio per questo motivo, gli italiani si sono mobilitati sui social, facendo partire l’hashtag #ioil22nonlovoglio, lanciato da Nicola Porro, e diventato virale in pochissimo tempo, ma non solo. Difatti da poco ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 23 aprile 2021) La popolazione italiana è stanca. Ormai i malumori sono tanti, troppi, e difficili da contenere. Tra le proteste e gli scioperi, i cittadini stanno tentando di far comprendere allo Stato che le varie soluzioni che sono state proposte per arginare l’emergenza Coronavirus, non sono state adeguate. Leggi anche: Spostamenti tra Regioni 26 aprile, in zona rossa e arancione basta l’autocertificazione: come funziona, modello e novità Il messaggio sui social Dal 26 aprile, il Governo Draghi, ha indetto la riapertura graduale di molteplici attività, ma ciò che ha fatto storcere il naso a tantissime persone è il continuoalle 22:00 di sera. Proprio per questo motivo, gli italiani si sono mobilitati sui social, facendo partire l’hashtag, lanciato da Nicola Porro, e diventato virale in pochissimo tempo, ma non solo. Difatti da poco ...

