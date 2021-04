Il coprifuoco alle 22? Una scelta sbagliata

(Di venerdì 23 aprile 2021) di Christian Sormani "Riaprire all'aperto con il22? Questa è sicuramente la mazzata finale per il settore dei bar e della ristorazione!". Giuseppe Cozzi, uno dei titolari del ...

NicolaPorro : Il #coprifuoco alle 22 fino al 31 luglio oltre che follia è dittatura del pensiero, del buonsenso e della ragionevolezza #ioil22nonlovoglio - borghi_claudio : Scusi ministro @msgelmini perchè lei dice che vuole il #coprifuoco alle 22 perchè 'l'ha detto il CTS'… - VittorioSgarbi : Il Governo continua a provocare i cittadini. Il coprifuoco alle 22,00 è una limitazione della libertà personale dec…

... prestando attenzione a vari accorgimenti, come ad esempio ile il distanziamento ... A partire dall'alimentazione, fino ad arrivarevarie necessità quotidiane, d'altronde, sono diverse ...Mentre secondo le nuove regole sarà possibile andare a cena fuori solo all'aperto e con il22. "La scelta del22, addirittura fino al 31 luglio, è un controsenso, una ...(Teleborsa) - Sale l'asticella della tensione nel Governo, alle prese con l'ira dei Governatori. Le Regioni avevano chiesto di posticipare il coprifuoco alle 23 e una deroga ai servizi di ristorazione ...Che vuol dire riapertura per bar e ristoranti all’aperto (sia a pranzo che a cena), con il coprifuoco che resta alle 22. Riaprono anche cinema, teatri, musei e mostre, riparte lo sport da contatto all ...