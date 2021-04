I francesi di Lvmh salgono dal 3 | 2 al 10% nell’azionariato di Tod’s Il titolo di Della Valle vola in borsa

(Di venerdì 23 aprile 2021) Giornate di festa inper il. Prima l’ingresso di Chiara Ferragni in consiglio di amministrazione che in pochi giorni ha portato il valore delle azioni da 28 a35 euro. Ora il rafforzamentodeidi Louis Vuitton Moët Hennessy () , primo gruppo del lusso al mondo, che sta provocando un rialzo deldi oltre il 10% fino a sopra 39 euro. Ieri sera ihanno annunciato di aver acquistato il 6,8% delle azioni dalla famiglia, partecipazione che va ad aggiungersi al 3,2% già in loro possesso. “A seguito del completamento dell’operazione, Diegodeterrà, direttamente e indirettamente, una partecipazione pari al ...

AriannaEnea : RT @Michele_Arnese: Diego Della Valle ha ceduto 2.250.000 azioni di Tod's - pari al 6,8% del capitale - a Lvmh, tramite Delphine, società c… - gianmengoz : RT @Michele_Arnese: Diego Della Valle ha ceduto 2.250.000 azioni di Tod's - pari al 6,8% del capitale - a Lvmh, tramite Delphine, società c… - Idl3 : RT @Michele_Arnese: Diego Della Valle ha ceduto 2.250.000 azioni di Tod's - pari al 6,8% del capitale - a Lvmh, tramite Delphine, società c… - ayurbea : RT @Michele_Arnese: Diego Della Valle ha ceduto 2.250.000 azioni di Tod's - pari al 6,8% del capitale - a Lvmh, tramite Delphine, società c… - Michele_Arnese : Diego Della Valle ha ceduto 2.250.000 azioni di Tod's - pari al 6,8% del capitale - a Lvmh, tramite Delphine, socie… -

Ultime Notizie dalla rete : francesi Lvmh

... saranno prodotti meno di una ventina di pezzi, che finiranno in mostra ma anche in commercio per l'elite dei clienti del marchio controllato daidi. E non potrebbe essere altrimenti ...... l'outlet Valmontone e il gruppo Otb di Renzo Rosso, che affiancano analoghe iniziative di protagonisti del settore , da Giorgio Armani a Prada, passando per i gruppiKering eper tutte ...L'aumento della quota dei francesi di LVMH è avvenuto a seguito di un'operazione guidata dal fondatore. Diego Della Valle & C, società controllata da Diego Della Valle, ha infatti sottoscritto con ..."LVMH accresce fino al 10% la quota già posseduta in Tod's. Si consolida con questa operazione la ventennale amicizia tra la Famiglia Arnault e la famiglia Della Valle", annuncia una nota. Diego Della ...