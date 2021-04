Giugliano, via Selva Piccola: si continua a scaricare e bruciare rifiuti (Di venerdì 23 aprile 2021) Giugliano. Tre scuole, una chiesa e tanti complessi abitativi. In via Selva Piccola a Giugliano si continua a scaricare e bruciare rifiuti. L’erba alta copre lo scempio, nel luogo in cui molti cittadini hanno deciso di fare sport. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 23 aprile 2021). Tre scuole, una chiesa e tanti complessi abitativi. In viasi. L’erba alta copre lo scempio, nel luogo in cui molti cittadini hanno deciso di fare sport. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

