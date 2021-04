Gazzetta: l’Uefa pensa ad un “giudizio etico” per punire le ribelli della Superlega (Di venerdì 23 aprile 2021) Oggi si terrà la riunione dell’Esecutivo straordinario Uefa. In discussione c’è anche quanto accaduto con la Superlega. Non verranno fuori squalifiche o multe, piuttosto, scrive la Gazzetta dello Sport, l’Uefa potrebbe ricorrere al giudizio etico. “C’è chi nell’Esecutivo ha pensato a punizioni esemplari: multe e squalifiche. Non succederà. La Champions andrà avanti con le semifinali. A Juve e Real non sarà sbarrata la strada delle prossime coppe. Ma per il ‘figliuol prodigo’ niente feste”. Lo ha chiarito un furioso Ceferin al sito sloveno 24Ur: “I legali sono al lavoro. l’Uefa potrebbe ricorrere a un giudizio etico”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 23 aprile 2021) Oggi si terrà la riunione dell’Esecutivo straordinario Uefa. In discussione c’è anche quanto accaduto con la. Non verranno fuori squalifiche o multe, piuttosto, scrive ladello Sport,potrebbe ricorrere al. “C’è chi nell’Esecutivo hato a punizioni esemplari: multe e squalifiche. Non succederà. La Champions andrà avanti con le semifinali. A Juve e Real non sarà sbarrata la strada delle prossime coppe. Ma per il ‘figliuol prodigo’ niente feste”. Lo ha chiarito un furioso Ceferin al sito sloveno 24Ur: “I legali sono al lavoro.potrebbe ricorrere a un”. L'articolo ilNapolista.

