Elisa Isoardi e il lavoro a Mediaset | condurrà un nuovo programma

(Di venerdì 23 aprile 2021)undopo l’avventura al reality L’Isola dei Famosipassa a condurre unma stando a fonti di agenzie, come riporta Il Mattino, non andrà a sostituire Federica Panicucci, come era circolato nei giorni scorsi a Mattino 5, ma pare invece che la destinazione della bella conduttrice reduce dal reality L’Isola dei Famosi sia proprio o untutto suo o ci potrebbe essere un’altra possibilità. Come riporta Il Fatto Quotidiano,ha due possibilità: oltre alla possibile conduzione di untutto suo, potrebbe infatti andare a condurre “Domenica Live” da ...

IsolaDeiFamosi : Elisa Isoardi è costretta a lasciare l'#Isola per degli accertamenti. - IsolaDeiFamosi : Elisa Isoardi lascia l'#Isola dei Famosi ?? - viperlando : questa è la faccia di una ragazza di 48 anni innamorata della sua metà saffica elisa isoardi,non si sentono da quin… - MonicaGiovine : @GF_diretta Peccato, quanti ritiri di persone giuste, oltre a Paul Gascogne anche Beppe Braida e Elisa Isoardi, era… - InformazioneOg : Elisa Isoardi, firmato un contratto con Mediaset: è aperta la competizione con la Panicucci e la D’Urso… -

L'isola dei famosi,sull'abbandono rivela: 'Non vedevo più dall'occhio'nei giorni scorsi ha dovuto abbandonare l' Isola dei famosi per un infortunio all'occhio ed adesso che è ritornata in ...Poco dopo Ilary Blasi aveva dovuto dire addio ad un altro dei favoriti del suo programma:aveva detto addio all'Isola , anche lei per un problema all'occhio. Ieri Ilary Blasi si è ...Elisa Isoardi passa a condurre un programma a Mediaset ma stando a fonti di agenzie, come riporta Il Mattino, non andrà a sostituire Federica Panicucci, come era circolato nei giorni scorsi a Mattino ...C'è una nuova naufraga super sexy sull'Isola dei Famosi. Dopo l'uscita di scena di Elisa Isoardi, leader in Honduras per diverse settimane e considerata da tutti la più bella tra i concorrenti di ...