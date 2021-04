Dove va la Scuola 4.0: "Programmi da rifare, prof da formare, maieutica" (Di venerdì 23 aprile 2021) È l’ora del Recovery Plan, anche per la Scuola. Ammonta a 221,5 miliardi il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) italiano, di cui 191,5 miliardi finanziati con le risorse in arrivo da Bruxelles e 30 dal fondo complementare. Esso prevede sei missioni e sedici categorie di spesa. Il settore Istruzione e ricerca assorbirà 31,9 miliardi, ovvero il 17% delle risorse. I fondi - si legge nel documento di sintesi messo a punto dal Mef - saranno impiegati per la “formazione degli insegnanti e per il rafforzamento del sistema educativo, le competenze digitali e STEM (acronimo di scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) la ricerca e il trasferimento tecnologico”. Dunque, “asili nido, materne e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, ma anche la “Scuola 4.0”, ovvero scuole “moderne, cablate e orientate all’innovazione grazie anche ad ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 23 aprile 2021) È l’ora del Recovery Plan, anche per la. Ammonta a 221,5 miliardi il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) italiano, di cui 191,5 miliardi finanziati con le risorse in arrivo da Bruxelles e 30 dal fondo complementare. Esso prevede sei missioni e sedici categorie di spesa. Il settore Istruzione e ricerca assorbirà 31,9 miliardi, ovvero il 17% delle risorse. I fondi - si legge nel documento di sintesi messo a punto dal Mef - saranno impiegati per la “formazione degli insegnanti e per il rafforzamento del sistema educativo, le competenze digitali e STEM (acronimo di scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) la ricerca e il trasferimento tecnologico”. Dunque, “asili nido, materne e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, ma anche la “4.0”, ovvero scuole “moderne, cablate e orientate all’innovazione grazie anche ad ...

Ultime Notizie dalla rete : Dove Scuola Raptus con coltello e fuga per Milano A quel punto è fuggito a piedi, correndo inseguito dagli agenti fino ad arrivare in via Tertulliano, dove ha incrociato una bambina di 7 anni in bicicletta davanti a una scuola, che si trovava con il ...

Agropoli, un alunno positivo alla scuola Scudiero. La scuola resta aperta Tra i 5 nuovi casi positivi al covid registrati ad Agropoli c'è anche un alunno che frequenta la scuola primaria Scudiero dove già nelle scorse settimane si erano registrati dei contagi. Il bambino negli ultimi giorni non ha frequentato le lezioni e per questo motivo non si procederà alla ...

“Il Preside” e “Nessuna scuola mi consola”, per i Libri all’Orizzonte Orizzonte Scuola Come si impara ad amare in un’altra lingua? Intervista a Giuseppe Giambusso Lo Stupor Mundi stabilì la sua corte in Sicilia, luogo d’incontro e fusione di diverse culture per la sua centralità nel Mediterraneo, dove creò una scuola di poeti ed intellettuali che erano parte ...

Più di mille studenti sono in quarantena Quindi l’Agenzia per la tutela della salute immagina siano avvenuti fuori dalle scuole. Per quanto, occorre sottolinearlo, capire esattamente dove le persone si siano contagiate resta assai difficile.

