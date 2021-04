Dayane Mello: il commovente gesto per il fratello Lucas, morto in un incidente stradale (Di venerdì 23 aprile 2021) È una notizia di questi ultimi giorni quella che riguarda la bella Dayane Mello reduce da un grandissimo successo dopo una spumeggiante partecipazione al Grande fratello Vip che l’ha molto avvicinata al pubblico televisivo. La modella, che proprio all’interno della Casa aveva subito un terribile lutto per la morte del fratello Lucas, dovuta ad un incidente stradale, ha deciso ora di rendergli omaggio con un simbolico gesto, un tatuaggio. Dayane Mello e la morte del fratello Lucas durante il GF Vip Un tatuaggio in comune, i fratelli Mello, lo avevano già: l’ultimo arrivato a segnare in maniera indelebile la pelle di Dayane ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 23 aprile 2021) È una notizia di questi ultimi giorni quella che riguarda la bellareduce da un grandissimo successo dopo una spumeggiante partecipazione al GrandeVip che l’ha molto avvicinata al pubblico televisivo. La modella, che proprio all’interno della Casa aveva subito un terribile lutto per la morte del, dovuta ad un, ha deciso ora di rendergli omaggio con un simbolico, un tatuaggio.e la morte deldurante il GF Vip Un tatuaggio in comune, i fratelli, lo avevano già: l’ultimo arrivato a segnare in maniera indelebile la pelle di...

Advertising

MediasetPlay : Pronti per #IsolaParty? Gli ospiti di stasera saranno... Dayane Mello, Tiziana Foschi, Andrea Zelletta e gli IPants… - IsolaDeiFamosi : Here we are! Dayane Mello è con noi a #isola party! Avete delle domande per lei? Twittatele con #ISOLAPARTY per in… - MediasetPlay : L'#Isola vista da Dayane Mello? Solo a #IsolaParty! @IsolaDeiFamosi - IntxrruptxdGirl : RT @perchetendenzat: 'DAYANE X GIANNI': difficile anche per un esperto come me spiegare questo bizzarro 4^posto in tendenza, è nata una si… - recheteam2 : RT @MediasetPlay: L'#Isola vista da Dayane Mello? Solo a #IsolaParty! @IsolaDeiFamosi -