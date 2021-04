Covid: una dose AstraZeneca o Pfizer riduce rischio di 2 terzi, studio (Di venerdì 23 aprile 2021) Milano, 23 apr. (Adnkronos Salute) - Una dose di vaccino anti-Covid di Oxford/AstraZeneca o di Pfizer/BioNTech riduce il rischio di infezione di quasi due terzi, e protegge le persone anziane e più vulnerabili così come quelle più giovani e sane. E' quanto emerge da uno studio dell'università di Oxford e dell'Office for National Statistics britannico, condotto analizzando i risultati dei test Covid su oltre 350mila persone nel Regno Unito tra dicembre e aprile. Si tratta del "primo studio - si legge sul 'Guardian' - a valutare l'impatto" della prima dose "sulle nuove infezioni" da coronavirus Sars-CoV-2 "e le risposte immunitarie in un ampio gruppo di adulti nella popolazione generale. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) Milano, 23 apr. (Adnkronos Salute) - Unadi vaccino anti-di Oxford/o di/BioNTechildi infezione di quasi due, e protegge le persone anziane e più vulnerabili così come quelle più giovani e sane. E' quanto emerge da unodell'università di Oxford e dell'Office for National Statistics britannico, condotto analizzando i risultati dei testsu oltre 350mila persone nel Regno Unito tra dicembre e aprile. Si tratta del "primo- si legge sul 'Guardian' - a valutare l'impatto" della prima"sulle nuove infezioni" da coronavirus Sars-CoV-2 "e le risposte immunitarie in un ampio gruppo di adulti nella popolazione generale. ...

