Covid, contagi record in India. I forni crematori lavorano h24 (Di venerdì 23 aprile 2021) I forni crematori in molte città dell'India tra cui Nuova Delhi, lavorano 24 ore su 24 per far fronte al crescente numero di morti per Covid - 19. Le famiglie disperate aspettano ore per poter cremare ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 23 aprile 2021) Iin molte città dell'tra cui Nuova Delhi,24 ore su 24 per far fronte al crescente numero di morti per- 19. Le famiglie disperate aspettano ore per poter cremare ...

