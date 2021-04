(Di venerdì 23 aprile 2021) Per sconfiggere i cambiamentitici " è essenziale la cooperazione internazionale e investire sempre più in innovazione e nuove infrastrutture": lo ha detto, lanciando una ...

Advertising

giocammello : RT @DeSantis1948: Clima: appello Bill Gates ai leader, cooperare un imperativo - Ultima Ora - ANSA - DeSantis1948 : Clima: appello Bill Gates ai leader, cooperare un imperativo - Ultima Ora - ANSA - RossettiHermes : Clima: appello Bill Gates ai leader, cooperare un imperativo - Ultima Ora - ANSA - iconanews : Clima: appello Bill Gates ai leader, cooperare un imperativo - fisco24_info : Clima: appello Bill Gates ai leader, cooperare un imperativo: 'Investire sempre più in innovazione e nuove infrastr… -

Ultime Notizie dalla rete : Clima appello

ANSA Nuova Europa

... lo ha detto Bill Gates, lanciando una tutti leader mondiali nel corso de vertice sulorganizzato dal presidente americano Joe Biden. ....il presidente cinese Xi Jinping ha presenziato in videoconferenza da Beijing al Vertice sul, ... Xi Jinping ha lanciato unaffinché i vari Paesi continuino a trattare il diritto ...Nella lettera si legge: “Chiediamo all’amministrazione americana che ascolti questo appello e non si impegni in un accordo ... urgente per affrontare le minacce all’Amazzonia al nostro clima e ai ...Questo è il decennio decisivo per agire e invertire la rotta sui cambiamenti climatici e per evitare il peggio: quello di Joe Biden è un grido di allarme sul futuro, e allo stesso tempo un accorato ...