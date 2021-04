Caos al concerto di Ultimo. Ira dei fan: "Ridateci i soldi" (Di venerdì 23 aprile 2021) Con un record di accessi in pochi minuti il sito della live in streaming del concerto di Ultimo dal Colosseo è andato in blocco, lasciando fuori dalla diretta centinaia di fan. La protesta è esplosa sui social e il cantautore è dovuto intervenire per scusarsi del disagio Leggi su ilgiornale (Di venerdì 23 aprile 2021) Con un record di accessi in pochi minuti il sito della live in streaming deldidal Colosseo è andato in blocco, lasciando fuori dalla diretta centinaia di fan. La protesta è esplosa sui social e il cantautore è dovuto intervenire per scusarsi del disagio

justmegiusy : Io non posso dire niente perché sono riuscita a vedermi il concerto in live. Però per 10€ che per altro vanno a chi… - cinzia_palmacci : Caos al concerto di Ultimo. Ira dei fan: 'Ridateci i soldi' - infoitcultura : Caos al concerto di Ultimo. Ira dei fan: 'Ridateci i soldi' - CaffeFou : Caos al concerto di Ultimo. Ira dei fan: 'Ridateci i soldi' #UltimoColosseo #BuongiornoVita #Ultimo - theshadowofswan : Per ora piango, quando cambieremo stage e concerto allora inizierà il caos ecco -