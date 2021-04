B.K in arrivo il brano che parla di solitudine (Di venerdì 23 aprile 2021) Il gruppo dei B.K, composto da giovani musicisti toscani, si è assunto il difficile compito di raccontare la solitudine tramite la musica. Per far ciò ha scelto il rock come tramite del sentimento nostalgico e malinconico. Chi sono i B.K? I B.K. sono un giovane gruppo rock di ragazzi nati a Lucca nel 2014 e composto da: Leonardo Batini (voce e chitarra ritmica), Michele Martinelli (chitarra solista), Luca Scungio (batteria) e Matteo Bianchini (basso). La band inizia il suo percorso girando per la toscana e proponendo cover rock di altri artisti, ben presto diventano autori e compositori dei loro brani. Il primo traguardo viene raggiunto nel 2018 quando vincono il festival Artemica, che gli permette di aprire il concerto di Bobo Rondelli e Giusy Ferreri. Nel 2019 esce il primo album dei B.K composto di 7 brani inediti “Migliorare in Peggio” che ottiene un ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 23 aprile 2021) Il gruppo dei B.K, composto da giovani musicisti toscani, si è assunto il difficile compito di raccontare latramite la musica. Per far ciò ha scelto il rock come tramite del sentimento nostalgico e malinconico. Chi sono i B.K? I B.K. sono un giovane gruppo rock di ragazzi nati a Lucca nel 2014 e composto da: Leonardo Batini (voce e chitarra ritmica), Michele Martinelli (chitarra solista), Luca Scungio (batteria) e Matteo Bianchini (basso). La band inizia il suo percorso girando per la toscana e proponendo cover rock di altri artisti, ben presto diventano autori e compositori dei loro brani. Il primo traguardo viene raggiunto nel 2018 quando vincono il festival Artemica, che gli permette di aprire il concerto di Bobo Rondelli e Giusy Ferreri. Nel 2019 esce il primo album dei B.K composto di 7 brani inediti “Migliorare in Peggio” che ottiene un ...

