Amici, Enula parla del suo rapporto con Sangiovanni: "Litigavamo quasi sempre" (Di venerdì 23 aprile 2021) Amici Enula, la cantante rivela: "Io e Sangiovanni Litigavamo spesso in casetta" screenTorna a parlare Enula Bareggi e lo fa nel corso di una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Coming Soon. La cantante, eliminata durante la fase serale di Amici, ha parlato della sua avventura nel talent di Canale 5 e ha rivelato alcuni retroscena sul suo rapporto con Sangiovanni. Queste le sue parole: "Io e Sangio abbiamo un rapporto di 'amore e odio'. Eravamo i più folli lì dentro, gli artisti un po' pazzi. Abbiamo tantissime cose in comune. A livello artistico siamo veramente in linea io e lui. Tra noi è nata una bellissima Amicizia, un rapporto intenso.

