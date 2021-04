Amici 20, Sangiovanni e Deddy infrangono le regole. Il duro sfogo di Rudy Zerbi: “Siete ingiustificabili” (Di venerdì 23 aprile 2021) Deddy e Sangiovanni hanno infranto alcune delle regole più importanti all’interno della scuola di Amici e la reazione di un professore non si è fatta attendere. Durante un incontro con i due cantanti, Rudy Zerbi ha criticato molto duramente il loro comportamento, ricordando l’importanza del rispetto delle norme. Deddy e Sangiovanni verso l’incontro con Rudy Zerbi Nel corso della puntata del daytime di Amici di Maria De Filippi andata in onda ieri, Sangiovanni e Deddy sono stati chiamati dalla produzione per un incontro con il coach Rudy Zerbi. L’iniziale reazione dei due è stata un misto di stupore ed entusiasmo poiché entrambi ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 23 aprile 2021)hanno infranto alcune dellepiù importanti all’interno della scuola die la reazione di un professore non si è fatta attendere. Durante un incontro con i due cantanti,ha criticato molto duramente il loro comportamento, ricordando l’importanza del rispetto delle norme.verso l’incontro conNel corso della puntata del daytime didi Maria De Filippi andata in onda ieri,sono stati chiamati dalla produzione per un incontro con il coach. L’iniziale reazione dei due è stata un misto di stupore ed entusiasmo poiché entrambi ...

