Usa, poliziotto uccide un altro afroamericano: proteste in North Carolina (Di giovedì 22 aprile 2021) La vittima è Andrew Brown Jr, del North Carolina: un poliziotto lo ha ucciso in una sparatoria mentre scappava con l'auto durante un mandato di perquisizione per droga. Credit: David Ramos/Getty ImagesA circa 24 ore dalla condanna dell'ex ufficiale di polizia di Minneapolis Derek Chauvin per l'omicidio di George Floyd, negli Stati Uniti si registra la morte di un altro afroamericano per mano delle forze dell'ordine. Questa volta è accaduto a Elizabeth City, nel North Carolina, dove un poliziotto nel corso di un mandato di perquisizione ha sparato e ucciso un uomo di 42 anni, Andrew Brown Jr, padre di dieci figli. L'agente che ha aperto il fuoco, il vice sceriffo della contea di Pasquotank, è stato messo in congedo in attesa delle ...

