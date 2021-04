Tare | ' Inzaghi firma appena torna Superlega scioccante'

(Di giovedì 22 aprile 2021) NAPOLI - Vincere per continuare a sognare la Champions League. Sarebbe troppo importantere nella grande Europa per la Lazio. Ma la battaglia al quarto posto è agguerrita. Nel pre partita di ...

Advertising

marcoconterio : ???? Il ds della #Lazio Igli Tare conferma a Sky che appena torna dalla positività al Covid, sarà ufficiale il rinnov… - laziopress : Napoli-Lazio, Tare nel pre partita: ”Inzaghi ha fatto un buon lavoro anche da casa” - TV7Benevento : Calcio: Tare, 'appena torna Inzaghi firma il rinnovo'... - junews24com : Tare: «Super League? Il calcio è di tutti ma c'è bisogno di fare chiarezza» - - _SiGonfiaLaRete : #NapoliLazio, Tare: 'Qui per vincere! Rinnovo Inzaghi? L'abbiamo già detto' -

Ultime Notizie dalla rete : Tare Inzaghi

... il ds dei biancocelesti Igliha parlato ai microfoni di Sky Sport. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU LAZIO NEWS 24 RINNOVO- "Per il rinnovo di...Nel pre partita di Napoli, il ds Iglia Sky Sport ha commentato: " Sicuramente la Champions è importante per il nostro futuro, soprattutto visti i tempi che corrono. Purtroppo non dipende solo ...Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato del tema della Super League: ecco le sue dichiarazioni Igli Tare, intervenuto a Sky Sport prima di Napoli-Lazio, ha parlato del tema della Super L ...Napoli, 22 apr. – (Adnkronos) – “Inzaghi firma quando torna? Si, sì, lo ribadisco, l’abbiamo già detto e ridetto”. Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, conferma, ai microfoni di Sky Sport pri ...