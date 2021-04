Sottomarino con 53 persone a bordo scompare dai radar, “Si teme una terribile tragedia” (Di giovedì 22 aprile 2021) Secondo il ministro della Difesa australiano si troverebbe a 700 metri di profondità il Sottomarino scomparso al largo dell’Indonesia ore fa e del cui equipaggio non si hanno più notizie Sono ore di grande apprensione per le sorti delle 53 persone che si trovano a bordo di un Sottomarino scomparso da ore al largo dell’Indonesia L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di giovedì 22 aprile 2021) Secondo il ministro della Difesa australiano si troverebbe a 700 metri di profondità ilscomparso al largo dell’Indonesia ore fa e del cui equipaggio non si hanno più notizie Sono ore di grande apprensione per le sorti delle 53che si trovano adi unscomparso da ore al largo dell’Indonesia L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : Corsa contro il tempo in Indonesia per ritrovare il sottomarino scomparso ieri a 100 chilometri dalla costa di Bali… - Imperator_98 : RT @ultimenotizie: E' corsa contro il tempo in #Indonesia per ritrovare il sottomarino scomparso ieri a circa 100 chilometri dalla costa di… - Clarembaldo : RT @agambella: Preoccupazione per la sorte di 53 marinai a bordo del sottomarino della marina militare dell'Indonesia KRI Nanggala 402 di f… - CiaoKarol : ?? Sottomarino scomparso «Restano 72 ore di ossigeno» ?? PREGHIAMO CON IL CUORE PER TUTTO L'EQUIPAGGIO ?? - ilriformista : Il sottomarino sparito al largo delle coste dell'isola di Bali con 53 persone a bordo -