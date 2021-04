Riaprire le scuole non è ‘un segnale di speranza’. Ciò che serve davvero va oltre gli slogan (Di giovedì 22 aprile 2021) Tornano. Al 50%, ma anche al 60%, oppure fino al 75%, eventualmente anche al 100%. Che detto così sembrano le percentuali del cioccolato, quando devi scegliere il fondente. Da lunedì 26 aprile riapre la scuola, forse perché è il giorno dopo quello della Liberazione e quindi liberi tutti. La scuola, che comunque è sempre rimasta aperta, riapre perché “è un segnale di speranza”. Io partirei da qui, dal dire quello la scuola non è. Non è un segnale di speranza di sicuro: la speranza era quella di avere un anno scolastico meno accidentato e invece ci siamo trovati a fare il triplo axel tra quarantene e percentuali di presenza, gestendo il tutto contemporaneamente, che manco il lupo di Wall Street. La scuola non è “un simbolo, una priorità” che sono bellissime parole, ma poi, gratta gratta, era più facile andare al bar o dal parrucchiere che in classe, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) Tornano. Al 50%, ma anche al 60%, oppure fino al 75%, eventualmente anche al 100%. Che detto così sembrano le percentuali del cioccolato, quando devi scegliere il fondente. Da lunedì 26 aprile riapre la scuola, forse perché è il giorno dopo quello della Liberazione e quindi liberi tutti. La scuola, che comunque è sempre rimasta aperta, riapre perché “è undi speranza”. Io partirei da qui, dal dire quello la scuola non è. Non è undi speranza di sicuro: la speranza era quella di avere un anno scolastico meno accidentato e invece ci siamo trovati a fare il triplo axel tra quarantene e percentuali di presenza, gestendo il tutto contemporaneamente, che manco il lupo di Wall Street. La scuola non è “un simbolo, una priorità” che sono bellissime parole, ma poi, gratta gratta, era più facile andare al bar o dal parrucchiere che in classe, ...

Advertising

alexbarbera : Sollevazione di partiti e Regioni per rinviare le lezioni in presenza nelle scuole, e però riaprire ristoranti, fie… - you_trend : Che impatto hanno le #scuole nella diffusione del virus? La questione è molto più complicata di quello che sembra… - rtl1025 : ?? Dal 26 aprile dovrebbero riaprire in presenza tutte le scuole, anche le superiori, tranne che nelle #zonerosse. E… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'Torniamo pure al 50%, al 75% o al 100%; ma aumentando la percentuale, come nel cioccolato, il gusto diventa sempre più am… - ilfattoblog : 'Torniamo pure al 50%, al 75% o al 100%; ma aumentando la percentuale, come nel cioccolato, il gusto diventa sempre… -