Proteste per Navalny, oltre 1700 fermi: ma la repressione è iniziata prima dei cortei. “Il suo responsabile social picchiato dagli agenti” (Di giovedì 22 aprile 2021) L’onda tanto attesa non c’è stata, complice anche la repressione cominciata prima ancora che iniziassero i cortei, e dati certi sull’affluenza nazionale non ci sono. Le piazze però sono state lontane dalla foga di gennaio, quando per Alexey Navalny da est a ovest, lungo gli undici fusi orari russi, una valanga di cittadini aveva manifestato contro il suo arresto. In generale l’effetto-Navalny, per ora, sembra già essere in luna calante, nonostante le ripetute richieste di cure di mediche e le sue condizioni di salute che, riferisce il suo staff, sono gravissime. Nella giornata di Proteste, dove Mosca ha comunque risposto alla chiamata, sono state almeno 1.786 le persone fermate, riferisce l’ong Ovd-Info. Secondo l’organizzazione, 806 fermi sono avvenuti a San ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) L’onda tanto attesa non c’è stata, complice anche lacominciataancora che iniziassero i, e dati certi sull’affluenza nazionale non ci sono. Le piazze però sono state lontane dalla foga di gennaio, quando per Alexeyda est a ovest, lungo gli undici fusi orari russi, una valanga di cittadini aveva manifestato contro il suo arresto. In generale l’effetto-, per ora, sembra già essere in luna calante, nonostante le ripetute richieste di cure di mediche e le sue condizioni di salute che, riferisce il suo staff, sono gravissime. Nella giornata di, dove Mosca ha comunque risposto alla chiamata, sono state almeno 1.786 le persone fermate, riferisce l’ong Ovd-Info. Secondo l’organizzazione, 806sono avvenuti a San ...

