Oggi esce Chinatown interiore, vincitore del National Book Award 2020. Intervista all’autore Charles Yu (Di giovedì 22 aprile 2021) Edito da La nave di Teseo, mescola prosa e sceneggiatura. Con l’autore, che è stato story editor della prima stagione di Westworld, abbiamo parlato di Asian Lives Matter e di che cosa significhi essere americani di origine asiatica negli Stati Uniti di Oggi Chinatown interiore è un libro che sta facendo molto parlare di sé: ha vinto il National Book Award 2020 ed è stato finalista del prestigioso Prix Médicis étranger francese. In uscita Oggi, 22 aprile, per La nave di Teseo, è un romanzo che mescola prosa e sceneggiatura, e che narra l’esistenza e la carriera di Willis Wu, “un asiatico non meglio identificato” che tenta di sfondare nel mondo del cinema e al tempo stesso di mantenere in piedi i suoi rapporti famigliari e sentimentali. Willis Wu vive ... Leggi su cityroma (Di giovedì 22 aprile 2021) Edito da La nave di Teseo, mescola prosa e sceneggiatura. Con l’autore, che è stato story editor della prima stagione di Westworld, abbiamo parlato di Asian Lives Matter e di che cosa significhi essere americani di origine asiatica negli Stati Uniti diè un libro che sta facendo molto parlare di sé: ha vinto iled è stato finalista del prestigioso Prix Médicis étranger francese. In uscita, 22 aprile, per La nave di Teseo, è un romanzo che mescola prosa e sceneggiatura, e che narra l’esistenza e la carriera di Willis Wu, “un asiatico non meglio identificato” che tenta di sfondare nel mondo del cinema e al tempo stesso di mantenere in piedi i suoi rapporti famigliari e sentimentali. Willis Wu vive ...

Oggi esce Chinatown interiore, vincitore del National Book Award 2020. Intervista all'autore Charles Yu Edito da La nave di Teseo, Chinatown interiore mescola prosa e sceneggiatura. Con l'autore Charles Yu, che è stato story editor della prima stagione di Westworld, abbiamo parlato di Asian Lives Matter

