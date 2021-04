Napoli-Lazio 5-2, goleada al Maradona: Tabellino e Highlights (Di giovedì 22 aprile 2021) Vincono i partenopei trascinati da Insigne, Politano e Mertens. La Lazio perde a testa alta Napoli-Lazio: Tabellino e Highlights Napoli-Lazio 5-2, Cronaca, Tabellino ed Highlights Napoli-Lazio: Tabellino e Highlights – Napoli e Lazio si sfidano al Diego Armando Maradona per conquistare dei punti preziosi, importantissimi per entrambe in ottica piazzamento in Europa. Con la sconfitta del Milan e il pareggio tra Atalanta e Roma sino sono aperti nuovi spiragli in classifica per la squadra di Gennaro Gattuso e per quella di Simone Inzaghi. Le formazioni non hanno quindi alcuna utilità nel pareggio, perciò proveranno a ... Leggi su ck12 (Di giovedì 22 aprile 2021) Vincono i partenopei trascinati da Insigne, Politano e Mertens. Laperde a testa alta5-2, Cronaca,edsi sfidano al Diego Armandoper conquistare dei punti preziosi, importantissimi per entrambe in ottica piazzamento in Europa. Con la sconfitta del Milan e il pareggio tra Atalanta e Roma sino sono aperti nuovi spiragli in classifica per la squadra di Gennaro Gattuso e per quella di Simone Inzaghi. Le formazioni non hanno quindi alcuna utilità nel pareggio, perciò proveranno a ...

SquawkaNews : Napoli 5-2 Lazio FT: A five star display from Napoli. ? - WhoScored : ???? Simy's last 7 Serie A appearances ?? Atalanta ?? ?? Torino ???? ?? Lazio ???? ?? Bologna ?? ?? Napoli ???? ?? Spezia… - adriandelmonte : So next season then: #UCL ?????????????? Leicester, West Ham, Everton, Leeds ???? Atalanta, Napoli, Lazio, Roma ???? Sevilla,… - SjDHE0xGbeKIRlt : RT @lazio_magazine: SERIE A - 32° turno, la classifica: Il Napoli distrugge la Lazio e si porta a -2 dal quarto posto - tajima69 : @LucaMarelli72 Però ti sei perso un bel Napoli-Lazio pieno di episodi interessanti. Forza #Olimpia -