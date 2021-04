Napoli, i convocati di Gattuso per la Lazio (Di giovedì 22 aprile 2021) Diramate le convocazioni di Gennaro Gattuso per la sfida di questa sera contro la Lazio. Questi i 23 calciatori scelti dal tecnico del Napoli. Portieri: Meret, Contini, Idasiak Difensori: Hysaj, Di Lorenzo, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Zedadka Centrocampisti: Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Attaccanti: Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne, Cioffi Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 22 aprile 2021) Diramate le convocazioni di Gennaroper la sfida di questa sera contro la. Questi i 23 calciatori scelti dal tecnico del. Portieri: Meret, Contini, Idasiak Difensori: Hysaj, Di Lorenzo, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Zedadka Centrocampisti: Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Attaccanti: Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne, Cioffi Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

