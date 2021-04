Monza, ucciso per strada da due giovanissimi, preso il mandante: è un amico della vittima (Di giovedì 22 aprile 2021) ucciso per strada da due minorenni a Monza: ultime novità nelle indagini. Ci sono voluti alcuni mesi per capire da dove arrivasse la furia omicida di due ragazzini incensurati, 14 e 15 anni, che nel ... Leggi su leggo (Di giovedì 22 aprile 2021)perda due minorenni a: ultime novità nelle indagini. Ci sono voluti alcuni mesi per capire da dove arrivasse la furia omicida di due ragazzini incensurati, 14 e 15 anni, che nel ...

Advertising

Corriere : Pusher ucciso a Monza, c’è un mandante: ha promesso duemila euro ai ragazzini per l’omicidio - Dadazyb : RT @DSantanche: Omicidi commissionati a ragazzini di 14 anni per 2mila euro. La lotta alla droga e a chi vende veleno è una priorità su cui… - TerzoTempo54 : RT @DSantanche: Omicidi commissionati a ragazzini di 14 anni per 2mila euro. La lotta alla droga e a chi vende veleno è una priorità su cui… - EdoardoCi_ : RT @DSantanche: Omicidi commissionati a ragazzini di 14 anni per 2mila euro. La lotta alla droga e a chi vende veleno è una priorità su cui… - DSantanche : Omicidi commissionati a ragazzini di 14 anni per 2mila euro. La lotta alla droga e a chi vende veleno è una priorit… -