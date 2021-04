Moncler | fatturato 1° trimestre cresce a doppia cifra

(Di giovedì 22 aprile 2021) (Teleborsa) –chiude il primocon ricavi in crescita agrazie al forte contributo di Cina, Corea e Nord America ed alla decisa accelerazione dell’eCommerce, che ha controbilanciato gli effetti delle misure di contenimento della pandemia da Covid-19. I ricavi consolidati sono stati pari a 365,5 milioni di euro, in aumento del 21% a tassi di cambio costanti e del 18% a tassi di cambio correnti, rispetto aio 310,1 milioni nel primo2020. Rispetto al primo2019 i ricavi consolidati sono diminuiti del 2% a tassi di cambio costanti (-3% a tassi di cambio correnti). I ricavi retail hanno raggiunto 279,2 milioni, +22% a tassi di cambio costanti e +18% a tassi di cambio correnti, mentre i ricavi wholesale sono stati pari a 86,3 milioni, +17% a ...

Un anno che, per, sarà anche di grande impegno e progettualità", ha affermato l'Ad Remo Ruffini , citando anche la recente acquisizione di Stone Island, che sarà consolidata nel secondo ...Un anno che, per, sara' anche di grande impegno e progettualita''. L'imprenditore ha ... Ruffini ha deto: 'penso che crescere del 21% a livello mondo, con unsostanzialmente allineato ...(Teleborsa) – Moncler chiude il primo trimestre con ricavi in crescita a doppia cifra grazie al forte contributo di Cina, Corea e Nord America ed alla decisa accelerazione ...Rispetto al primo trimestre del 2019 il fatturato di Moncler ha registrato una contrazione del 2% a cambi costanti ...