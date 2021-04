Miracolo nel Napoletano, Felicia si sveglia dal coma due volte: “E’ stato padre Pio” (Di giovedì 22 aprile 2021) Si grida al Miracolo a Castellammare di Stabia. Felicia Vitiello, 32 anni, madre di due figlie piccole, si è risvegliata per la seconda volta dal coma. A raccontare la sua storia è la stessa 32enne sui social network. Di recente Felicia è stata sottoposta ad un’operazione al seno durante la quale avrebbe contratto un’infezione. Miracolo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 22 aprile 2021) Si grida ala Castellammare di Stabia.Vitiello, 32 anni, madre di due figlie piccole, si è rita per la seconda volta dal. A raccontare la sua storia è la stessa 32enne sui social network. Di recenteè stata sottoposta ad un’operazione al seno durante la quale avrebbe contratto un’infezione.L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ryan Mason, miracolo a Londra - Sportmediaset Sport Mediaset Felicia, la mamma di Castellammare si è svegliata due volte dal coma: “Ho sognato Padre Pio” Tutti parlano di miracolo a Castellammare di Stabia. Felicia Vitiello si è svegliata dal coma per ben due volte. La giovane mamma di 32 anni si è ...

