Migranti | naufragio a largo Libia | si temono decine vittime

amnestyitalia : ?? Notizie devastanti: sembra che oltre 100 richiedenti asilo siano morti per il naufragio al largo delle coste libi… - Agenzia_Ansa : Decine di migranti sono dispersi, e si teme siano annegati, nel naufragio di un gommone al largo della Libia, secon… - UNHCRItalia : Si teme che almeno 130 rifugiati e migranti abbiano perso la vita in un tragico naufragio al largo della Libia. In… - GerriLiu5 : @maurobiani @repubblica #Naufragio persone #Migranti - GerriLiu5 : RT @maurobiani: #Naufragio persone #Migranti #Libia #Italia #UnioneEuropea Chi sono io? Oggi su @repubblica -

...strage di. Cui potrebbe aggiungersene un altra con un quarantina di vittime, visto che stata segnala la scomparsa di un altro gommone. Il caso accertato quello del pi tragico......il senso di impotenza in un impegno concreto per gestire questo fenomeno? L'ennesimo...o al timore di dare un vantaggio di posizione alle forze populiste che lucrano sulla paura dei. ...Ennesimo naufragio dopo le 130 vittime, l’Europa tace. Tripoli: «Li abbiamo cercati, è stato fatto tutto il possibile» ...La Guardia costiera libica non ci sta ad essere accusata di aver ignorato un sos in mare lasciando annegare più di cento persone e attraverso un portavoce ha assicurato di aver fatto tutto il possibil ...