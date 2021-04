Matrimoni, la rabbia di Enzo Miccio: «Il governo ci ignora. È ora di alzare la voce!» (video) (Di giovedì 22 aprile 2021) È il volto noto di Enzo Miccio a dare voce alla rabbia e alla voglia di lavorare del comparto eventi e Matrimoni, colpito duramente dalla crisi e, ancora, totalmente ignorato dal governo. Con un video pubblicato sulla sua pagina Instagram, la star dei wedding planner e di programmi di grande successo come Ma come ti vesti? e Abito da sposa cercasi ha ricordato non solo l’enorme sofferenza del settore, ma anche lo sforzo dei suoi operatori per stilare protocolli che consentissero la ripresa delle attività in piena sicurezza. Uno sforzo, però, che non ha trovato udienza presso il governo, tanto che nel suo post Miccio avverte: «È ora di alzare la voce! Abbiamo bisogno di lavorare, in sicurezza, con un ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 22 aprile 2021) È il volto noto dia dare voce allae alla voglia di lavorare del comparto eventi e, colpito duramente dalla crisi e, ancora, totalmenteto dal. Con unpubblicato sulla sua pagina Instagram, la star dei wedding planner e di programmi di grande successo come Ma come ti vesti? e Abito da sposa cercasi ha ricordato non solo l’enorme sofferenza del settore, ma anche lo sforzo dei suoi operatori per stilare protocolli che consentissero la ripresa delle attività in piena sicurezza. Uno sforzo, però, che non ha trovato udienza presso il, tanto che nel suo postavverte: «È ora dilaAbbiamo bisogno di lavorare, in sicurezza, con un ...

