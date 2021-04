Master of None: rivelata la data della terza stagione (Di giovedì 22 aprile 2021) Master of None, la serie comedy distribuita da Netflix, tornerà a Maggio con i nuovi episodi della terza stagione La programmazione di Master of None è stata piuttosto altalenante e discontinua nel corso del tempo. La prima stagione era stata rilasciata nel 2015 e la seconda nel 2017. Successivamente la serie creata da Aziz Ansari e Alan Yang non è mai stata camcellata, ma è rimasta in sospeso per quattro anni. Le ragioni dietro la lunga pausa risalgono al Gennaio 2008, quando una donna con lo pseudonimo di Grace ha accusato Asari di molestie sessuali, definendo il comportamento del comico durante una cena in sua compagnia inappropriato, e affermando di essersi sentita violata e descrivendo l’esperienza come davvero orribile. Ansari si è difeso ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 22 aprile 2021)of, la serie comedy distribuita da Netflix, tornerà a Maggio con i nuovi episodiLa programmazione diofè stata piuttosto altalenante e discontinua nel corso del tempo. La primaera stata rilasciata nel 2015 e la seconda nel 2017. Successivamente la serie creata da Aziz Ansari e Alan Yang non è mai stata camcellata, ma è rimasta in sospeso per quattro anni. Le ragioni dietro la lunga pausa risalgono al Gennaio 2008, quando una donna con lo pseudonimo di Grace ha accusato Asari di molestie sessuali, definendo il comportamento del comico durante una cena in sua compagnia inappropriato, e affermando di essersi sentita violata e descrivendo l’esperienza come davvero orribile. Ansari si è difeso ...

statodelsud : Master of None 3, la data d’uscita della terza stagione - Pino__Merola : Master of None 3, la data d’uscita della terza stagione - MICIO7BEAR : RT @comingsoonit: A quattro anni dalla seconda stagione, vede finalmente la luce il nuovo capitolo di #MasterOfNone, l'acclamata comedy #Ne… - SkyTG24 : Master of None 3, la data d'uscita della terza stagione - cinemaniaco_fb : ?????????????? Master of None: la stagione 3 a maggio su Netflix, Lena Waithe sarà la protagonista… -