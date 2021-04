Lo sfogo di Andrea Romano (Pd): «Mio figlio morto da due mesi ma non riesco a seppellirlo. Raggi chieda scusa per questo strazio» (Di giovedì 22 aprile 2021) Uno sfogo duro quello di Andrea Romano, il deputato del Pd che, a due mesi dalla scomparsa del figlio Dario, non riesce a dare degna sepoltura a quel giovane corpo provato fin dall’infanzia da una grave malattia. Un dolore enorme che la famiglia ha tenuto riservato per molto tempo, «ma che ora non riesco più a trattenere», come ha raccontato lo stesso Romano al Corriere. «Oggi sono due mesi che mio figlio Dario non è più con la sua mamma, con i suoi fratelli, con me. Due mesi che non riusciamo a seppellirlo: Ama non dà tempi di sepoltura degni di una città civile. Anzi, non dà alcun tempo. Sindaca Virginia Raggi, la tua vergogna non sarà mai abbastanza grande». Poche righe su Twitter ... Leggi su open.online (Di giovedì 22 aprile 2021) Unoduro quello di, il deputato del Pd che, a duedalla scomparsa delDario, non riesce a dare degna sepoltura a quel giovane corpo provato fin dall’infanzia da una grave malattia. Un dolore enorme che la famiglia ha tenuto riservato per molto tempo, «ma che ora nonpiù a trattenere», come ha raccontato lo stessoal Corriere. «Oggi sono dueche mioDario non è più con la sua mamma, con i suoi fratelli, con me. Dueche non riusciamo a: Ama non dà tempi di sepoltura degni di una città civile. Anzi, non dà alcun tempo. Sindaca Virginia, la tua vergogna non sarà mai abbastanza grande». Poche righe su Twitter ...

Advertising

fabbri333 : RT @ilriformista: Lo sfogo del deputato Dem @AndreaRomano9 dopo la scomparsa del figlio Dario: nella Capitale cimiteri e Ama sono in tilt d… - Dixy62553861 : RT @ilriformista: Lo sfogo del deputato Dem @AndreaRomano9 dopo la scomparsa del figlio Dario: nella Capitale cimiteri e Ama sono in tilt d… - smilypapiking : RT @ilriformista: Lo sfogo del deputato Dem @AndreaRomano9 dopo la scomparsa del figlio Dario: nella Capitale cimiteri e Ama sono in tilt d… - lador58 : RT @ilriformista: Lo sfogo del deputato Dem @AndreaRomano9 dopo la scomparsa del figlio Dario: nella Capitale cimiteri e Ama sono in tilt d… - micheleemma : RT @ilriformista: Lo sfogo del deputato Dem @AndreaRomano9 dopo la scomparsa del figlio Dario: nella Capitale cimiteri e Ama sono in tilt d… -