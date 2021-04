LIVE Ginnastica artistica, Europei 2021 in DIRETTA: l’Italia vuole sognare con Macchini e De Rosa (Di giovedì 22 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.38 La Rosa azzurra è completata da Salvatore Maresca, specialista agli anelli. Attenzione anche al corpo libero di Nicola Bartolini, già finalista di specialità agli Europei. 09.36 Il discorso pass olimpico è più complesso: Nicola Bartolini, Lorenzo Casali e Stefano Patron saranno impegnati sul giro completo, ma staccare un tagliando è molto arduo. 09.34 Dopo le cinque Finali di Specialità conquistate ieri dalle ragazze, oggi l’Italia punta tantissimo su Carlo Macchini ed Edoardo De Rosa: tra sbarra e cavallo con maniglie si può sognare. 09.32 Prosegue la rassegna continentale a Basilea (Svizzera), alle ore 10.00 inizierà il turno eliminatorio degli uomini. Ci terrà compagnia fino alle ore 20.00 circa. 09.30 ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.38 Laazzurra è completata da Salvatore Maresca, specialista agli anelli. Attenzione anche al corpo libero di Nicola Bartolini, già finalista di specialità agli. 09.36 Il discorso pass olimpico è più complesso: Nicola Bartolini, Lorenzo Casali e Stefano Patron saranno impegnati sul giro completo, ma staccare un tagliando è molto arduo. 09.34 Dopo le cinque Finali di Specialità conquistate ieri dalle ragazze, oggipunta tantissimo su Carloed Edoardo De: tra sbarra e cavallo con maniglie si può. 09.32 Prosegue la rassegna continentale a Basilea (Svizzera), alle ore 10.00 inizierà il turno eliminatorio degli uomini. Ci terrà compagnia fino alle ore 20.00 circa. 09.30 ...

Advertising

infoitsport : LIVE - Ginnastica artistica, Europei Basilea 2021: qualificazioni femminili (DIRETTA) - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Europei 2021 in DIRETTA: battagli finale contro Iordache l’Italia vuole il pass olimpico… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Europei 2021 in DIRETTA: Vanessa Ferrari e Maggio pronte per la caccia olimpica! -… - zazoomblog : LIVE – Ginnastica artistica Europei Basilea 2021: qualificazioni femminili (DIRETTA) - #Ginnastica #artistica… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Europei 2021 in DIRETTA: Villa e D’Amato partono con 13.966 alle parallele - #Ginnastica… -