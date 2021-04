La Terra siamo noi. Il futuro dipende da noi (Di giovedì 22 aprile 2021) Giornata mondiale della Terra: proteggiamo la Terra per proteggere il nostro futuro. La crisi climatica ci pone davanti a un bivio: subire conseguenze sempre più pesanti a causa dell’aumento di inquinamento ed emissioni di gas serra o trovare un nuovo equilibrio con il nostro Pianeta e le sue risorse. Quando parliamo di transizione ecologica parliamo di questo: è un treno che non dobbiamo perdere se vogliamo un futuro in cui le attività umane siano in equilibrio con i sistemi naturali. Che cosa significa? Significa produrre e utilizzare beni e servizi senza inquinare, significa allungare la vita dei prodotti evitando che dopo poco tempo diventino vecchi e inutilizzabili, significa fare in modo che anche gli scarti – quando non si può fare a meno di produrli – diventino materia prima per un secondo impiego. Significa ... Leggi su ilblogdellestelle (Di giovedì 22 aprile 2021) Giornata mondiale della: proteggiamo laper proteggere il nostro. La crisi climatica ci pone davanti a un bivio: subire conseguenze sempre più pesanti a causa dell’aumento di inquinamento ed emissioni di gas serra o trovare un nuovo equilibrio con il nostro Pianeta e le sue risorse. Quando parliamo di transizione ecologica parliamo di questo: è un treno che non dobbiamo perdere se vogliamo unin cui le attività umane siano in equilibrio con i sistemi naturali. Che cosa significa? Significa produrre e utilizzare beni e servizi senza inquinare, significa allungare la vita dei prodotti evitando che dopo poco tempo diventino vecchi e inutilizzabili, significa fare in modo che anche gli scarti – quando non si può fare a meno di produrli – diventino materia prima per un secondo impiego. Significa ...

