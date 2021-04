La mappa dei colori ribaltata dopo un anno di pandemia, da lunedì Sud ancora in lockdown: chi riapre con le nuove regole (Di giovedì 22 aprile 2021) È un’Italia che torna a respirare quella delineata dal nuovo decreto Covid approvato ieri in Consiglio dei ministri. Fra tutte le decisioni, il ripristino della zona gialla è quella che stravolgerà la mappa del Paese, con almeno 11 Regioni che potranno passare nella fascia più bassa di rischio contagi. A decidere saranno i dati settimanali che la Cabina di Regia diffonderà domani, come ogni venerdì, e che daranno ufficialmente il via libera alla possibilità di ordinanze colorate di giallo. Da lì il passo per fondamentali riaperture sarà breve. Dal 26 aprile tutti i territori con dati da zona a basso rischio potranno non solo riaprire scuole e permettere spostamenti fuori regione, così come succederà anche in zona arancione e rossa, ma anche tenere aperti ristoranti e bar all’aperto a pranzo e a cena. ... Leggi su open.online (Di giovedì 22 aprile 2021) È un’Italia che torna a respirare quella delineata dal nuovo decreto Covid approvato ieri in Consiglio dei ministri. Fra tutte le decisioni, il ripristino della zona gialla è quella che stravolgerà ladel Paese, con almeno 11 Regioni che potrpassare nella fascia più bassa di rischio contagi. A decidere sari dati settimanali che la Cabina di Regia diffonderà domani, come ogni venerdì, e che darufficialmente il via libera alla possibilità di ordinanze colorate di giallo. Da lì il passo per fondamentali riaperture sarà breve. Dal 26 aprile tutti i territori con dati da zona a basso rischio potrnon solo riaprire scuole e permettere spostamenti fuori regione, così come succederà anche in zona arancione e rossa, ma anche tenere aperti ristoranti e bar all’aperto a pranzo e a cena. ...

