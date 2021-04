Il noto rapper e influencer ha dato aggiornamenti sul progetto "Scena unita" (Di venerdì 23 aprile 2021) Fedez nelle sue stories su Instagram ha annunciato che nel progetto "Scena unita" sono stati raccolti 4 milioni per i lavoratori dello spettacolo. Covid, l’annuncio di Fedez: “Raccolti 4 milioni per i lavoratori dello spettacolo” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 23 aprile 2021) Fedez nelle sue stories su Instagram ha annunciato che nel" sono stati raccolti 4 milioni per i lavoratori dello spettacolo. Covid, l’annuncio di Fedez: “Raccolti 4 milioni per i lavoratori dello spettacolo” su Notizie.it.

