I migliori PC portatili da gaming che puoi comprare nel 2021 (Di giovedì 22 aprile 2021) Quando si pensa ai PC portatili da gaming, la prima immagine che viene in mente è quella di un computer pesante, brutto da vedere e pieno di luci colorate. Una correlazione, entrata oramai nell'immaginario collettivo, dovuta ad anni di scelte estetiche dei produttori basate sul compromesso: se da una parte c'era la necessità di trovare spazio a processori e schede grafiche da urlo, dall'altra bisognava compensare con un buon sistema di raffreddamento, in modo tale da non consentire al mostro di potenza di divorare autonomia e prestazioni in un solo boccone. Un bel problema riuscire a far entrare tutto in un bel design sottile e leggero. E se ci aggiungiamo la richiesta dei giocatori più incalliti di avere un portatile che esprimesse la loro anima gaming, si capisce immediatamente perché questa nicchia di mercato ha passato anni tra ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 22 aprile 2021) Quando si pensa ai PCda, la prima immagine che viene in mente è quella di un computer pesante, brutto da vedere e pieno di luci colorate. Una correlazione, entrata oramai nell'immaginario collettivo, dovuta ad anni di scelte estetiche dei produttori basate sul compromesso: se da una parte c'era la necessità di trovare spazio a processori e schede grafiche da urlo, dall'altra bisognava compensare con un buon sistema di raffreddamento, in modo tale da non consentire al mostro di potenza di divorare autonomia e prestazioni in un solo boccone. Un bel problema riuscire a far entrare tutto in un bel design sottile e leggero. E se ci aggiungiamo la richiesta dei giocatori più incalliti di avere un portatile che esprimesse la loro anima, si capisce immediatamente perché questa nicchia di mercato ha passato anni tra ...

Advertising

TuttoAndroid : Tre offerte “combo” per il mondo dei PC e dei portatili su Amazon: oggi conviene puntare ai migliori bundle… - TuttoTechNet : Tre offerte “combo” per il mondo dei PC e dei portatili su Amazon: oggi conviene puntare ai migliori bundle - Informarea : Migliori Hard Disk interni 2021 per PC Desktop e portatili: guida all'acquisto - GQitalia : #pc #laptop Se stai cercando un nuovo portatile che ti renda #smartworking e #DAD più agevoli, qui trovi diverse op… - 5_migliori : Le 5 Migliori Barbecue Portatili a Gas 2021 -