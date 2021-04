Advertising

borghi_claudio : Scusi ministro @msgelmini perchè lei dice che vuole il #coprifuoco alle 22 perchè 'l'ha detto il CTS'… - Agenzia_Ansa : 'Il coprifuoco evoca brutte cose, in tutti noi c'è la volontà di superarlo, ma ci vuole gradualità per non consenti… - sole24ore : Verso il nuovo decreto anti-Covid, scontro sul coprifuoco - fisco24_info : Decreto Covid: domande e risposte, dal pass verde alla riapertura di stadi, palestre e piscine: Le soluzioni agli i… - GoodMorningIT : Il vertice di Biden sul clima | Il monito di Putin all’Occidente | Il nuovo decreto anti Covid | La Superlega non e… -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Covid

Leggi anche Per sostenere la ripresa postserve debitoaggiuntivo per quasi 500 miliardi Nuovoanti -, il coprifuoco resta alle 22: la Lega si astiene in Cdm SCUOLA Mia figlia fa ...Si inizia con la reintroduzione delle zone gialle, la possibilità di cenare all'aperto in queste aree e il ritorno nelle scuole superiori in presenza almeno al 70% nella fascia di rischio gialla e in ...Il governo ha approvato il nuovo decreto che fissa il calendario delle riaperture a partire dal 26 aprile e sarà in vigore fino al 31 luglio. Il coprifuoco è confermato alle 22. Nel provvedimento non ...Mario Draghi non ha voluto lasciare nemmeno uno spiraglio, e ha tenuto duro nel decreto riaperture su paletti molto stretti, molto più stretti ...