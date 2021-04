Covid | il coprifuoco serve per ridurre i contagi? Che cosa dice la scienza

(Di giovedì 22 aprile 2021) Le chiusure notturne servono ala mobilità sociale e di conseguenza la diffusione del virus ma la misura da sola non sembra funzionare. L’immunologa Viola sul mancato slittamento alle 23: «Il danno ai ristoratori è enorme a fronte di un beneficio del tutto discutibile per i».

borghi_claudio : Scusi ministro @msgelmini perchè lei dice che vuole il #coprifuoco alle 22 perchè 'l'ha detto il CTS'… - borghi_claudio : Ah... ma bene... allora c'è qualcuno che dice balle. Polemiche sul coprifuoco alle 22. Il Cts: 'Non siamo stati c… - ladyonorato : Siamo al punto che il CTS sbugiarda i ministri chiusuristi!?! Ma allora ci spieghino chi davvero chiede loro di man… - oscargalli : RT @Corriere: Le chiusure notturne riducono i contagi? Cosa dice la scienza - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Tensione nel Governo dopo il varo del nuovo decreto legge Covid, con la Lega che, a partire dal coprifuoco, non vota 'un… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid coprifuoco

Il nuovo dl divide il Governo: scontro con la Lega sul. Tensione tra l'esecutivo e le Regioni, invece, sulla scuola. Sul fronte vaccini, oggi le prime inoculazioni del monodose J&J, mentre ...... Zaia, 'Spero in revisione da parte esecutivo' 22 Aprile 2021 "Spero vi sia una revisione del decreto" antiin Italia, soprattutto per quanto riguarda ilalle 22 e... Read More News ...Le chiusure notturne servono a ridurre la mobilità sociale e di conseguenza la diffusione del virus ma la misura da sola non sembra funzionare. l’immunologa Viola sul mancato slittamento alle 23: «Il ...Milano, 22 apr. (Adnkronos) - "Sul Decreto Riaperture il Governo riveda la sua posizione utilizzando buonsenso come chiesto all'unanimità dalle Regioni". Lo dice Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo ...