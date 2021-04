Corso per programmatori Java (Di giovedì 22 aprile 2021) Ires Fvg avvia un Corso per nuovi programmatori Java da inserire nel gruppo Euris. Il perCorso rientra nell’ambito del progetto Pipol, volto a sviluppare le competenze relative alla programmazione software. L’offerta è proposta dall’azienda in collaborazione con il Servizio interventi per i lavoratori e le imprese della Regione Fvg. Il Corso, gratuito perché cofinanziato dal Fondo sociale europeo, sarà realizzato da maggio 2021 all’Ires di Udine e avrà una durata di 450 ore, di cui 136 di stage in azienda. Per informazioni è previsto un incontro online con l’azienda martedì 27 aprile, dalle 16. Iscrizioni nel sito Ires (info Mara Qualizza, 0432/415433, qualizza.m@iresfvg.org Leggi su udine20 (Di giovedì 22 aprile 2021) Ires Fvg avvia unper nuovida inserire nel gruppo Euris. Il perrientra nell’ambito del progetto Pipol, volto a sviluppare le competenze relative alla programmazione software. L’offerta è proposta dall’azienda in collaborazione con il Servizio interventi per i lavoratori e le imprese della Regione Fvg. Il, gratuito perché cofinanziato dal Fondo sociale europeo, sarà realizzato da maggio 2021 all’Ires di Udine e avrà una durata di 450 ore, di cui 136 di stage in azienda. Per informazioni è previsto un incontro online con l’azienda martedì 27 aprile, dalle 16. Iscrizioni nel sito Ires (info Mara Qualizza, 0432/415433, qualizza.m@iresfvg.org

