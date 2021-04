Clima, Draghi: “Cambiare rotta e farlo ora” (Di giovedì 22 aprile 2021) “Innanzitutto voglio ringraziare il presidente Biden”, con il neo presidente Usa c’è stato “un cambiamento completo” sul Clima che ora consente “di procedere insieme”. Così il premier Mario Draghi, esordendo nel suo intervento al Leaders Summit on Climate. Il Next Generation Eu, ha proseguito, “rappresenta una opportunità unica. Possiamo rendere la nostra economia più verde e inclusiva”. Sul fronte dell’ambiente “le azioni che abbiamo preso finora sembrano insufficienti. Abbiamo bisogno di invertire la rotta e di farlo ora” ha detto ancora il premier. “Vogliamo agire, non pentirci in futuro”, ha rimarcato il presidente del Consiglio. “L’Italia è un Paese bellissimo ma molto fragile. La battaglia per il cambiamento Climatico è una battaglia che dobbiamo portare avanti per la nostra ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 22 aprile 2021) “Innanzitutto voglio ringraziare il presidente Biden”, con il neo presidente Usa c’è stato “un cambiamento completo” sulche ora consente “di procedere insieme”. Così il premier Mario, esordendo nel suo intervento al Leaders Summit onte. Il Next Generation Eu, ha proseguito, “rappresenta una opportunità unica. Possiamo rendere la nostra economia più verde e inclusiva”. Sul fronte dell’ambiente “le azioni che abbiamo preso finora sembrano insufficienti. Abbiamo bisogno di invertire lae diora” ha detto ancora il premier. “Vogliamo agire, non pentirci in futuro”, ha rimarcato il presidente del Consiglio. “L’Italia è un Paese bellissimo ma molto fragile. La battaglia per il cambiamentotico è una battaglia che dobbiamo portare avanti per la nostra ...

