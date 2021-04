Claudia Ruggeri di Avanti un Altro avrebbe dovuto partecipare all’edizione mai andata in onda de L’Isola dei Famosi

Leggi su biccy

(Di venerdì 23 aprile 2021)sarebbe dovuta essere una delle protagoniste dell’edizione 2020 dedeiquella che alla fine – a causa della pandemia – non è mai stata realizzata. Dopo l’elezione di Marco Maddaloni come vincitore dedeinella primavera del 2019 e l’abbandono di Alessia Marcuzzi alla conduzione, il reality sarebbetornare in pompa magna già nella primavera dell’anno successivo con Ilary Blasi, ma come purtroppo ricordiamo l’Italia è finita in lockdown il 9 marzo e quell’edizione non è mai stata realizzata. Molti vip però erano già stati contattati e se molti sono stati confermati per l’edizione attuale, altri – come nel caso di– non sono stati più chiamati. Intervistata da ...