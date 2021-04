Cesa e la vittoria sul Covid | l' ossigeno è Dio | chiedevo la lista di Draghi agli infermieri

(Di giovedì 22 aprile 2021) A gennaio poteva diventare ministro. Ma doveva portare a Conte i suoi tre senatori centristi. A febbraio si è trovato a chiedere ladei ministri diall’infermiere dello Spallanzani che lo accudiva in terapia intensiva. In mezzo, un’inchiesta per associazione a delinquere aggravata per aver favorito la ’ndrangheta. Ecco, ve lo ricordate Lorenzo? “Ho sconfitto il: tutto il resto è fiction. L’è Dio”. C’è stato un momento preciso, a gennaio, in cui tutta la politica italiana pendeva dal cellulare di Lorenzo, segretario del glorioso Udc, ultimo erede dello scudo crociato: millesettecento amministratori sparsi per l’Italia, ma soprattutto tre senatori nel carnet. Preziosissimi. Appena Matteo Renzi ha mandato in crisi il governo Conte, il nome dei ...

Ultime Notizie dalla rete : Cesa vittoria

Il Foglio

Giulia si è appena aggiudicata ladell'ottava edizione del concorso musicale "Genova per ... ad esibirsi in diverse occasioni e ad ottenere riconoscimenti, come il premio Alberto, il ...l'UDC guidato fino al gennaio 2021 dasempre alleato di Forza Italia. Il declino nel tempo è ... Giuseppi deve attendere la sua investitura subordinata alladi Grillo contro Casaleggio ...Parla l'ex segretario dell'Udc: dal pressing per far nascere il Conter ter all'inchiesta per 'ndrangheta fino al ricovero per coronavirus ...PALLAMANOL'Ac Life Style Erice si conferma la bestia nera per la Cassa Rurale Pontinia. Dopo la vittoria nella gara d'andata e nei quarti di Coppa Italia, ieri nel recupero della 25esima ...