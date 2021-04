Call of Duty: Warzone dice addio a Verdansk e la nuova mappa compare accidentalmente online per alcuni giocatori (Di giovedì 22 aprile 2021) La mappa Verdansk aggiornata di Call of Duty Warzone è stata giocabile brevemente prima del previsto, rivelando alcune delle nuove aree e funzionalità che saranno disponibili ai giocatori dopo il "restyling" anni '80. Verdansk è stata bombardata come parte di un evento in-game progettato per la transizione del gioco dalla stagione 2 alla stagione 3. Come precedentemente rivelato, la stagione 3 di Warzone presenterà un campo di battaglia aggiornato che sarà un'evoluzione di Verdansk, piuttosto che una mappa completamente nuova. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 22 aprile 2021) Laaggiornata diofè stata giocabile brevemente prima del previsto, rivelando alcune delle nuove aree e funzionalità che saranno disponibili aidopo il "restyling" anni '80.è stata bombardata come parte di un evento in-game progettato per la transizione del gioco dalla stagione 2 alla stagione 3. Come precedentemente rivelato, la stagione 3 dipresenterà un campo di battaglia aggiornato che sarà un'evoluzione di, piuttosto che unacompletamente. Leggi altro...

Advertising

ZZiliani : Dunque: siamo (eravamo) nelle mani di scienziati come #Agnelli che vuol trasformare il calcio creando “una competiz… - LuigiValente14 : Fabrizio Delprete mi ha risposto male e poi mi ha bloccato senza darmi il tempo di replicare come un tredicenne qua… - Eurogamer_it : La nuova mappa di #CODWarzone compare accidentalmente online. - Multiplayerit : Call Of Duty: Warzone, contenuti previsti per anni, con Stagione 6 già in sviluppo - astivoyastoa : @Monegrosvs Si, solo para el maldito call of duty -