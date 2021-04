Bologna | Dominguez in barella | il ginocchio fa paura

Advertising

1000Cuori : ?? CdS - Dominguez, che paura. Esce in lacrime, stagione finita? ?? - OdeonZ__ : Bologna, Mihajlovic va oltre il pari: 'Preoccupato dal k.o. di Dominguez' - CorriereQ : Bologna, Mihajlovic va oltre il pari: “Preoccupato dal k.o. di Dominguez” - infoitsport : Bologna, Dominguez esce in barella: le sue condizioni -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Dominguez

- È uscito in barella con le mani sul viso: la partita diè finita dopo neanche dieci minuti per un infortunio al ginocchio destro. Nelle prossime ore il centrocampista rossoblù si ...Commenta per primo Ne vincitori ne vinti, il pareggio trae Torino per 1 - 1 ieri allo Stadio Dall'Ara è stato il risultato più giusto per una sfida ...totalmente inedito con Poli e, ...Il duello che si propone oggi è quello tra Danilo (che potrebbe giocare anche domenica sera, vista la grande difficoltà della partita) e Christian Romero che da stasera tornerà in campo dopo aver salt ...Ne vincitori ne vinti, il pareggio tra Bologna e Torino per 1-1 ieri allo Stadio Dall’Ara è stato il risultato più giusto per una sfida in cui ...