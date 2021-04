Basic Instinct: il trailer della versione restaurata in 4K (Di giovedì 22 aprile 2021) Studiocanal ha diffuso il trailer della versione restaurata in 4K del cult erotico di Paul Verhoeven Basic Instinct, che arriverà nelle sale internazionali e in versione home video a breve. Studiocanal ha commissionato il restauro di Basic Instinct, thriller erotico di culto diretto da Paul Verhoeven nel 1992. Ecco il trailer della versione restaurata in 4K, che sarà lanciata nei cinema e in versione home video in più paesi. Il film è stato restaurato tra il 2019 e 2020 partendo dal negativo originale in 35 mm, il restauro è stato supervisionato dallo stesso regista con l'aggiunta di materiale bonus di Sharon Stone e Michael Douglas. Come anticipa ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 22 aprile 2021) Studiocanal ha diffuso ilin 4K del cult erotico di Paul Verhoeven, che arriverà nelle sale internazionali e inhome video a breve. Studiocanal ha commissionato il restauro di, thriller erotico di culto diretto da Paul Verhoeven nel 1992. Ecco ilin 4K, che sarà lanciata nei cinema e inhome video in più paesi. Il film è stato restaurato tra il 2019 e 2020 partendo dal negativo originale in 35 mm, il restauro è stato supervisionato dallo stesso regista con l'aggiunta di materiale bonus di Sharon Stone e Michael Douglas. Come anticipa ...

