Arrestati due minorenni per l’omicidio di Cristian Sebastiano (Di giovedì 22 aprile 2021) Il 30 novembre scorso, dopo ore di interrogatorio, i Carabinieri del comando di Monza erano riusciti a trovare i responsabili dell’omicidio di un 42enne, ucciso a coltellate la mattina precedente sotto i portici delle case popolari di Via Fiume. Sin da subito la situazione è apparsa molto chiara: vi era una terza persona coinvolta nell’assassinio, e si trattava di un mandante. I due ragazzini, insomma, erano stati ingaggiati e pagati per commettere un omicidio. I Carabinieri hanno ascoltato numerose famiglie del quartiere San Rocco convocate in Caserma e in Procura. E così, giunti alla conclusione, il Gip del Tribunale di Monza ha emesso il provvedimento a carico di un 43enne italiano residente proprio nel quartiere San Rocco e con precedenti. L’uomo è stato individuato quale “concorrente morale, mandante, agevolatore, istigatore e rafforzatore del proposito ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 22 aprile 2021) Il 30 novembre scorso, dopo ore di interrogatorio, i Carabinieri del comando di Monza erano riusciti a trovare i responsabili deldi un 42enne, ucciso a coltellate la mattina precedente sotto i portici delle case popolari di Via Fiume. Sin da subito la situazione è apparsa molto chiara: vi era una terza persona coinvolta nell’assassinio, e si trattava di un mandante. I due ragazzini, insomma, erano stati ingaggiati e pagati per commettere un omicidio. I Carabinieri hanno ascoltato numerose famiglie del quartiere San Rocco convocate in Caserma e in Procura. E così, giunti alla conclusione, il Gip del Tribunale di Monza ha emesso il provvedimento a carico di un 43enne italiano residente proprio nel quartiere San Rocco e con precedenti. L’uomo è stato individuato quale “concorrente morale, mandante, agevolatore, istigatore e rafforzatore del proposito ...

