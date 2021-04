Amber Heard compie 35 anni | la ragazza dalla bellezza «aurea» secondo Julian De Silva | chirurgo plastico

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 22 aprile 2021) Bellezza americana dai lunghi capelli biondi e dagli occhi chiari, Amber Heard ama sperimentare da sempre in fatto di beauty look, avendo proposto nel tempo uno stile bohémien chic, a tratti rock, sempre ricco di personalità e grinta. Meravigliosa e magnetica sui red carpet, l’attrice e attivista (impegnatissima nella causa lgtbq e Ambasciatrice Aclu per i diritti delle donne, con particolare attenzione alla violenza domestica e di genere) riesce a essere conturbante anche al naturale, come possiamo ammirare sulla sua pagina Instagram. Nell’ultimo anno pandemico, la star di Aquaman nella sua casa di Los Angeles si è presa cura dei suoi capelli e della sua pelle, spesso postando selfie totalmente senza trucco che hanno raccolto migliaia di like.