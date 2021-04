2011-2021. Dieci anni dal referendum su acqua e nucleare: quella vittoria brucia ancora (Di giovedì 22 aprile 2021) 10 anni fa una coalizione ampia e determinata ha sancito una vittoria storica nel nostro Paese: con 27 milioni di sì ai referendum su acqua, servizi pubblici e nucleare abbiamo costretto ad un passo indietro chi per decenni ha imposto privatizzazioni e estrattivismo. 10 anni dopo, in piena pandemia, quella vittoria basata sulla difesa dei beni comuni e sull’affermazione dei diritti di tutt@ sui profitti di pochi, ha un significato ancora più attuale. Non un anniversario da celebrare, ma da far vivere attraverso … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 22 aprile 2021) 10fa una coalizione ampia e determinata ha sancito unastorica nel nostro Paese: con 27 milioni di sì aisu, servizi pubblici eabbiamo costretto ad un passo indietro chi per decenni ha imposto privatizzazioni e estrattivismo. 10dopo, in piena pandemia,basata sulla difesa dei beni comuni e sull’affermazione dei diritti di tutt@ sui profitti di pochi, ha un significatopiù attuale. Non unversario da celebrare, ma da far vivere attraverso … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

