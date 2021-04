Vaccini, Bassetti: “Assurdo voler scegliere come fossero paio di scarpe” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Per combattere il coronavirus “oggi abbiamo due tipi di Vaccini, quelli a mRna e quelli a vettore virale. Trovo abbastanza Assurdo e anche allucinante che le persone scelgano il vaccino, qui non è che si tratta di scegliere una borsa o un paio di scarpe”. Lo ha detto Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, è intervenuto alla trasmissione ‘L’Italia s’è desta’, su Radio Cusano. “Abbiamo studiato una vita – ha aggiunto – per capire, leggere gli studi clinici, quindi o si pensa che noi medici siamo lì per fare il male della gente oppure bisogna fidarsi del proprio medico di medicina generale che deciderà A, B o C”. “Se non ci fidiamo e vogliamo essere noi a decidere quale vaccino a fare – ha detto ancora – a questo punto è un meccanismo ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 21 aprile 2021) Per combattere il coronavirus “oggi abbiamo due tipi di, quelli a mRna e quelli a vettore virale. Trovo abbastanzae anche allucinante che le persone scelgano il vaccino, qui non è che si tratta diuna borsa o undi”. Lo ha detto Matteo, primario di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, è intervenuto alla trasmissione ‘L’Italia s’è desta’, su Radio Cusano. “Abbiamo studiato una vita – ha aggiunto – per capire, leggere gli studi clinici, quindi o si pensa che noi medici siamo lì per fare il male della gente oppure bisogna fidarsi del proprio medico di medicina generale che deciderà A, B o C”. “Se non ci fidiamo e vogliamo essere noi a decidere quale vaccino a fare – ha detto ancora – a questo punto è un meccanismo ...

