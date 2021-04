Superlega, Juventus punita anche in borsa, titolo in calo del 13% e guadagni delle ultime 48 ore azzerati (Di mercoledì 21 aprile 2021) A pagare dazio in borsa per il naufragio del progetto Superlega è solo la Juventus. Le azioni del club torinese affondano a – 13%. L’unica altra società quotata coinvolta nell’iniziativa, il Manchester United, non sembra invece accusare il colpo e nelle prime contrattazioni a Wall Street resta intorno alla parità. Il titolo dei bianconeri ha insomma restituito in poche ore tutto quello che aveva preso negli ultimi due giorni quando era balzato da 77 a 91 centesimi di euro, con un rialzo di circa il 18%. In termini di capitalizzazione (il valore della società in borsa) la Juventus ha guadagnato 200 milioni di euro in 48 ore per perdere la stessa cifra nelle successive 24. Leggermente più sobri i movimenti del Manchester, passato in poche ore da 16 a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) A pagare dazio inper il naufragio del progettoè solo la. Le azioni del club torinese affondano a – 13%. L’unica altra società quotata coinvolta nell’iniziativa, il Mster United, non sembra invece accusare il colpo e nelle prime contrattazioni a Wall Street resta intorno alla parità. Ildei bianconeri ha insomma restituito in poche ore tutto quello che aveva preso negli ultimi due giorni quando era balzato da 77 a 91 centesimi di euro, con un rialzo di circa il 18%. In termini di capitalizzazione (il valore della società in) laha guadagnato 200 milioni di euro in 48 ore per perdere la stessa cifra nelle successive 24. Leggermente più sobri i movimenti del Mster, passato in poche ore da 16 a ...

tancredipalmeri : Ma se finisce così la #SuperLega, davvero John Elkann può permettere che Andrea Agnelli sopravviva al crollo vertic… - forumJuventus : Antitrust UE: '#SuperLega operazione legittima e commerciale' ? - forumJuventus : #SuperLeague, Agnelli allontana le voci di dimissioni: 'Non lascio la Juve' ??? - Shaquille_70 : RT @TendenzaPerche: #Agnelli: Perchè è riuscito a fare l'ennesima figura di merda in campo internazionale con la Juventus questa volta senz… - diVirgilioA : RT @TgLa7: #Juventus: crolla in Borsa dopo il passo indietro di Agnelli su Superlega (-12%) #SuperLeague -